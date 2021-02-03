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حوادث

لتحريضها على الفسق.. رفض استشكال سما المصرى وتأييد حبسها سنتين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:02 م
صدى البلد
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احمد مهدى
رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستشكال المقدم من أشرف ناجى المحامى الحاضر للدفاع عن الراقصة سما المصرى، لوقف حكم حبسها عامين، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى، أنه فى 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، والتى شملت توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى".
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة فى شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم الأزبكية، بمحافظة القاهرة، نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك- إنستجرام- يوتيوب" مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
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