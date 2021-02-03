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أخبار العالم

بتكليف من الرئيس.. ماريو دراجي رئيسًا جديدًا للحكومة الإيطالية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:06 م
ماريو دراجي
ماريو دراجي
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محمد علي
أعلنت وسائل إعلام إيطالية، نقلًا عن مسئول مطلع، إن  الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وجه محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة الحكومة السابقة نتيجة مشكلات سياسية.

وأكد الإعلام بذلك، ما سبق وذكرته صحف إيطالية صباح اليوم، إن الرئيس طلب مقابلة دراجي ليشكل الحكومة وهو ماتم.

وبعد التكليف، سيقوم دراجي بإجراء محادثات مع الأحزاب السياسية لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.

وجاء استدعاء الرئيس لدراجي حالما تأكد من فشل المشاورات التي أجراها كونتي في محاولة لتجديد تحالفه الحكومي المكون من الحزب الديمقراطي (يسار وسط) وحركة 5 نجوم (مناهضة للمؤسسات) وحزب "إيطاليا فيفا" الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي.

وذكرت مصادر سياسية إن محادثات إحياء الائتلاف الحاكم المنهار في إيطاليا وصلت لطريق مسدود، بسبب قضايا سياسية حتى قبل إجراء أي نقاش بشأن من يجب أن يتولى رئاسة الحكومة.

وعلق جوليانو نوسي ، أستاذ الإستراتيجية في كلية البوليتكنيك للأعمال في ميلانو ، على أن ماريو دراجي ، رجل ودود يبلغ من العمر 73 عامًا ويشتهر بحسن تقديره وجديته وتصميمه، وهو "شخص مُعد جيدًا ويتميز بالحزم".

 وأضاف "سيكون بالتأكيد قادرا على اخراج إيطاليا من الازمة بدعم من البلاد والبرلمان".

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