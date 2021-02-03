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بين الناس

16 مليون جنيه تكلفة شراء معدات جديدة بمياه المنوفية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:11 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن شراء 17 معدة جديدة بالشركة بتكلفة إجمالية 16مليون جنيه، ضمن خطط الاحلال والتجديد لمعدات الشركة، للمساهمة فى أعمال رفع مياه الأمطار وكذلك أعمال صيانة الخطوط والشبكات ذات الأقطار الواسعة والقيام بأعمال الحفر والردم والتكسير لتنفيذ أعمال الصيانة والتعامل الفوري مع الأعطال الكبيرة.

وأكد، أن الشركة تسعى لتطوير مستوى الأداء المؤسسي، وحصد كل استفادة ممكنة من المعدات والآلات الجديدة، وإعادة تأهيل معداتها الحالية، ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقديم خدمة مثالية لكافة العملاء، بشكل يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال المهندس سمير منصور، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة، إنه تم تدعيم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بعدد 6 سيارات كسح سعة 4متر مكعب وتم دخولهم الخدمة مساهمة في أعمال رفع مياه الأمطار بتكلفة حوالي 3.5 مليون جنيه، وجارى استلام عدد 2 سيارة كسح سعة 8 متر مكعب، وعدد 2 أخرى سعة 4 مترمكعب بتكلفة مليون و 10  الاف جنيه علاوة على تزويد المعدات بعدد 3 نافوري( 2 ضغط عالي وواحد مدمج) وواحد كباش، وواحد لودر حفار و2 وحدة رفع مياه نقالي جديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه تم تطوير معدات الشركة لتضم  عدد 62 سيارة كسح، و 12سيارة نافورى، و12 لودر حفار، و7 شفاطات و 6 كباشات،وسيارة طوارئ ،1 معدة ونش محمل على سيارة ،7 ماكينات ديزل نقالي ،55 ماكينة بنزين ، 1 سيارة 3/4 نقل مجهزة فنطاس لنقل الكلور السائل .
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