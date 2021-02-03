ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الجزار: تسليم 60 ألف وحدة سكنية.. وتطوير مناطق عشوائية كثيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:05 م
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اإن الوزارة تقوم على أساس استراتيجية واضحة تسير بالتوزاي بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة الأخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  بمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي والمخصصة للاستماع إلى بياني وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أدائهما لتنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018- 2020).

وأوضح الجزار إن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

‫و قال إن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منه وجارٍي تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه.

و لفت  إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق  وجارٍي تطوير عدد آخر.

واكد  أنه تم تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، مؤكدًا أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بالبدء بمشروع "اهالينا3".. نواب: الدولة انفقت 10 مليارات جنيه للقضاء علي العشوائيات و جذب المستثمرين أولي الفوائد.. و أكثر من 45 ألف أسرة استفادت من هذا الدعم

إسكان البرلمان: تملك الوحدات السكنية أصبح من أهم حقوق الانسان فى عهد الرئيس

240 ألف وحدة.. خالد صديق: تكلفة تطوير العشوائيات غير الآمنة 38 مليار جنيه

الدولة تنفق 61 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية ببناء ربع مليون شقة.. تفاصيل

بهدف توفير حياة كريمة لقاطنيها.. بناء 250 ألف شقة لنقل سكان المناطق العشوائية.. التمويل يتجاوز 61 مليار جنيه.. و357 منطقة خطرة تم تطويرها بالفعل

منذ تولى الرئيس السيسي.. الإسكان: 63 مليار جنيه تكلفة مشروعات تنموية بالصعيد

ترشيحاتنا

الحريري يغادر لبنان إلى مصر للقاء الرئيس السيسي

قرار عاجل لـ طيران الإمارات بعد حظر السعودية السفر من 20 دولة مؤقتا

حبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه.. مشروع قانون لتغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

أحمد مجاهد يكشف مفاجأة حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي

ليك وعليك..خد بالك عداد الكهرباء بيسجلك

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هدى المفتي تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أكثر السيارات الصينية مبيعا في مصر عام 2020 .. صور

دراسة: هذا النوع من الدهون لا يسبب السمنة ويحمي البنكرياس