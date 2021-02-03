الجزار: تسليم 60 ألف وحدة سكنية.. وتطوير مناطق عشوائية كثيرة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اإن الوزارة تقوم على أساس استراتيجية واضحة تسير بالتوزاي بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة الأخرى.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي والمخصصة للاستماع إلى بياني وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أدائهما لتنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018- 2020).





وأوضح الجزار إن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





وأضاف أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.





‫و قال إن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منه وجارٍي تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه.





و لفت إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق وجارٍي تطوير عدد آخر.





واكد أنه تم تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، مؤكدًا أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.