تجديد خطوط المياه القديمة بقرية الضبعية بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء أعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة والمتهالكة وإستبدالها بأخرى بلاستيكية جديدة بقرية الضبعية بمحافظة الاسماعيلية، وذلك ضمن خطة الشركة للمشاركة المجتمعية وتغيير خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة.





يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين شركة مياه القناة وجمعية إعمار الارض لتنمية المجتمع، حيث تقوم الشركة بمتابعة تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب 4 بوصة بعدد من العزب التابعة لقرية الضبعية ومنها عزبة الغبوشى ، وعزبة حنيدق وعزبة عزت بأطوال 400 م ، 150 م ، 250 م ، والاشراف الفنى على الأعمال.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال فى تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن وخاصة فى القرى والريف.