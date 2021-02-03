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رياضة

أحمد مجاهد: تعديل صياغة بند الجدارة الرياضية قيد الدراسة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:33 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة أنه سيتم إعادة صياغة بند الجدارة الرياضية.

قال المهندس أحمد مجاهد في تصريحات خاصة لصدى البلد: 
بند الجدارة الرياضية مكتوب بشكل سيئ جدا فى اللائحة ولا يمنح العدالة للفرق المشاركة فى المسابقة المحلية.

تابع: تمت مناقشة بند الجدارة الرياضية مع مسؤولى الأندية خلال الجلسات التى تم عقدها فى الآونة الأخيرة من أجل الاتفاق على تعديل صياغة بند الجدارة الرياضية.

وقال ايضا :  كل ما يثار حول بند الجدارة الرياضية ياتي فى إطار التربص وسوف يتم تعديل الصياغة بالتنسيق مع الأندية المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز فى قادم الايام.

وشدد أحمد مجاهد على أنه لا نية لإلغاء الدورى الممتاز كما يتردد بين الحين والآخر لافتا إلى أن الجميع يتمسك باستكمال المسابقة المحلية خلال الفترة القادمة.
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