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رياضة

أحمد مجاهد يكشف موقف ضم محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:45 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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يسرى غازى

كشف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة اخر المستجدات حول موقف ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى صفوف منتخب مصر الأولمبي.

ويشارك منتخب اوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب ضمن نهائيات اولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

وقال أحمد مجاهد فى تصريحات له : شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي تواصل معنا وأكد رغبته في ضم محمد صلاح في الأولمبياد.

وتابع:  لا نعرف موقف نادى ليفربول حتى الآن وما إذا كان سيوافق على ترك اللاعب للمشاركة مع منتخب مصر في الأولمبياد من عدمه.

وأضاف مجاهد حتى الآن اللجنة الأولمبية المصرية لم تخطرنا ما إذا كانت الأولمبياد ستقام في موعدها أم لا.

وشدد على أن ضم محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الأوليمبي فى اولمبياد طوكيو متروك للمدير الفني من عدمه.

وأشار إلى أن اللجنة الأوليمبية المصرية لم يصل منها موقف حول الاولمبياد مضيفا أنه لم يرسل حتى الآن اى شئ على الطبيعة وموقف القرية الأوليمبية فى اليابان.
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