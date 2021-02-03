لوك جديد للشعر.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.
وتألقت هنا الزاهد، بقميص جذاب باللون الزيتي الذى يبرز جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي ووضعت لمسات رقيقة من الايشادو باللون البني، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.
واختارت لونا جديدا للشعر، كما تركت شعرها الأحمر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافته.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.
وتألقت هنا الزاهد، بقميص جذاب باللون الزيتي الذى يبرز جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي ووضعت لمسات رقيقة من الايشادو باللون البني، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذى يبرز جمال ظهورها.
واختارت لونا جديدا للشعر، كما تركت شعرها الأحمر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة ولافته.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.