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أخبار العالم

محكمة العدل الدولية تقرر البت في إلغاء العقوبات الأمريكية على إيران

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن لديها السلطة في نظر طلب إيران بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها استنادا إلى معاهدة الصداقة بينهما.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، ستبت محكمة العدل الدولية في لاهاي، المحكمة العليا في الأمم المتحدة، فيما إذا كان بإمكانها تحمل محاولة إيران لإلغاء العقوبات النووية الأمريكية، التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها.

وقادت طهران الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية منتصف 2018، قائلة إن واشنطن انتهكت معاهدة الصداقة لعام 1955 بين البلدين.

وأعاد الرئيس ترامب فرض العقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران مما أثار استياء الحلفاء الأوروبيين.

وتقول الولايات المتحدة إن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي ليس لها اختصاص ويجب أن تلغي القضية. كما تجادل بأن العقوبات كانت ضرورية لأن إيران شكلت "تهديدًا خطيرًا" للأمن الدولي.

وأنشأت الأمم المتحدة محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء.
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