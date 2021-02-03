واقفة على راسها ..أسماء جلال تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

نشرت الممثلة أسماء جلال فيديو جديدا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت أسماء جلال وهي تستعرض لياقتها البدنية بالوقوف علي رأسها وحاز الفيديو اعجاب الجمهور.





يذكر أن أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل أنصاف مجانين الذي يعرض الآن الموسم الأول منه على منصة Viu .





ويؤدي صدقي صخر في مسلسل "أنصاف مجانين"، دور حازم خريج فنون جميلة ويعمل في مجال الجرافيكس والديزاين، وهو ابن خالة أسماء جلال الذي يقف بجوار قريبته ويعمل على توطيد علاقته بها ولكن تتطور الأحداث بطريقة لا يرغب بها ويحاول التغلب على ذلك.





المسلسل مقتبس من رواية "أنصاف مجانين" المعروفة، للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتى تروى حكاية أنس الذى يخضع لعملية زراعة قلب، ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذى يحثه على حل لغز فشل فى حله أثناء حياته، لينطلق فى رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. "أنصاف مجانين" من إخراج عمر رشدي والمعالجة الدرامية للكاتبة والسيناريست مريم نعوم، وكتبت السيناريو والحوار الكاتبة نجلاء الحدينى.





وينتظر صدقي صخر عرض مسلسلة "ليه لأ" قريبًا على قناة mbc مصر بعد النجاح الذي حققه على منصة شاهد.



