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رياضة

إنبي يزيد جراح بيراميدز ويسجل الهدف الثالث فى بداية الشوط الثاني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:15 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أحرز نادي إنبي الهدف الثالث في شباك فريق بيراميدز ليزيد جراح فريق الاهرامات، بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف إنبي الثالث فى الدقيقة 49 ، بعد انفراد تام بالمرمى من دينوبيتر جودي اتبعه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لـفريقه .

وبعد مراجعة حكم المباراة محمود ناجي لتقنية الفار أمر باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق إنبي بعد لمسة يد على عمر جابر داخل منطفة الجزاء، وينجح رامي صبري بإدراك هدف التعادل فى الدقيقة 45 .

وأضاف إنبي الهدف الثاني فى الدقيقة 47 ، بعدما جاءت كرة عرضية من مصطفى دويدار من جهة اليسار قابلها جون أوكويي إيبوكا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك.

وأشهر حكم المباراة بطاقة الصفراء لـ رمضان صبحي ، وهو يجلس علي مقاعد البدلاء لإعتراضة علي قرارات الحكم .

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما جاء إنبي فى المركز السابع برصيد 13 نقطة .
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