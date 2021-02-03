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أخبار البلد

بدون حضور شعبي .. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:06 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بدون حضور شعبي، ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا. 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال العظة الأسبوعية - إن الفترة الماضية أتاحت للجميع التواجد بصورة أكبر في المنازل أكثر من المعتاد من اجل الوقاية من فيروس كورونا، وهو ما اتاح تواجد أفراد الأسرة معا في أوقات كثيرة. 

وتحدث البابا تواضروس الثاني عن أهمية الكتاب المقدس في حياة الأسرة المسيحية، وأنه يجب أن يكون هناك علاقة بين الإنسان والكتاب المقدس، وأن يستقي تعاليمه وحياته المعاشة من تعاليم الكتاب المقدس، لافتا إلى أن مجرد قراءة الكتاب المقدس تنقى الفكر وتدخل الغذاء الروحي للجميع. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني يتم بثها من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير بسبب أعياد الميلاد المجيد، إذ أقيم آخر اجتماع لقداسة البابا تواضروس الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠. 
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