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تعليم

تفعيل البريد الإلكتروني للطلاب بعلوم عين شمس

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:34 م
جامعةعين شمس
جامعةعين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه تم إنشاء وتفعيل بريد إلكتروني رسمي (جامعي) لكل طلاب المستوي الأول (أسوة بزملائهم في المستويات الأعلي)؛ بحيث يكون هذا البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الإلكترونية الأساسية بين الكلية والطالب.


وأوضح الدكتور محمد خلال تصريحاته لصدي البلد يمكن للطلاب تفعيل البريد الإلكتروني للطالب او الطالبة على النحو التالي:

1_ للطلاب المصريين البريد الإلكتروني هو الرقم القومي كاملا (المكون من 14 رقم) متبوعا بالنطاق @sci.asu.edu.eg 
2_ على سبيل المثال: [email protected]
_ للطلاب الوافدين البريد الإلكتروني هو رقم وثيقة السفر (كما هي مسجلة في شئون الطلاب) متبوعا بالنطاق @sci.asu.edu.eg
_ على سبيل المثال: [email protected]
_كلمة السر المؤقتة لكل الايميلات هي [email protected]
_الدخول علي موقع البريد الإلكتروني الجامعي عن طريق الرابط
http://mail.office365.com

وأشار عميد كلية العلوم الي  ان أول مرة يتم الدخول فيها على البريد الإلكتروني يفضل أن يقوم الطالب او الطالبة بتغيير كلمة السر منوها ان كلمة السر الجديدة لابد من ألا يقل طولها عن 8 حروف وتتضمن حروف وأرقام ورموز لتصبح مقبولة.

وأكد انه في حالة في وجود أي شكاوى من البريد الإلكتروني الجامعي أو عدم قبول اسم الإيميل (الرقم القومي) يرجي إرسال رسالة توضيحية تتضمن كل بيانات الطالب وصورة من كارنيه الكلية وصورة من بطاقة الرقم القومي على الايميل التالي: [email protected] .


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