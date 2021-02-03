تفعيل البريد الإلكتروني للطلاب بعلوم عين شمس

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه تم إنشاء وتفعيل بريد إلكتروني رسمي (جامعي) لكل طلاب المستوي الأول (أسوة بزملائهم في المستويات الأعلي)؛ بحيث يكون هذا البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الإلكترونية الأساسية بين الكلية والطالب.









وأوضح الدكتور محمد خلال تصريحاته لصدي البلد يمكن للطلاب تفعيل البريد الإلكتروني للطالب او الطالبة على النحو التالي:





1_ للطلاب المصريين البريد الإلكتروني هو الرقم القومي كاملا (المكون من 14 رقم) متبوعا بالنطاق @sci.asu.edu.eg

_ للطلاب الوافدين البريد الإلكتروني هو رقم وثيقة السفر (كما هي مسجلة في شئون الطلاب) متبوعا بالنطاق @sci.asu.edu.eg

_الدخول علي موقع البريد الإلكتروني الجامعي عن طريق الرابط

http://mail.office365.com





وأشار عميد كلية العلوم الي ان أول مرة يتم الدخول فيها على البريد الإلكتروني يفضل أن يقوم الطالب او الطالبة بتغيير كلمة السر منوها ان كلمة السر الجديدة لابد من ألا يقل طولها عن 8 حروف وتتضمن حروف وأرقام ورموز لتصبح مقبولة.





إرسال رسالة توضيحية تتضمن كل بيانات الطالب وصورة من كارنيه الكلية وصورة من بطاقة الرقم القومي على الايميل التالي: [email protected] وأكد انه في حالة في وجود أي شكاوى من البريد الإلكتروني الجامعي أو عدم قبول اسم الإيميل (الرقم القومي) يرجي







