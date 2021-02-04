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أسباب الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:31 ص
النفق الرسغي
النفق الرسغي
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ندى عبد العزيز
تعد متلازمة النفق الرسغي من  المشكلات الصحية المتزايدة فى العصر الحالي نتيجة بعض العادات والممارسات اليومية الخاطئة كالجلوس لفترات طويلة على أجهزة المحمول والكمبيوتر.

وقالت الدكتورة" بيان علي" استشارية المخ والأعصاب خلال لقائها بفضائية العربية أن متلازمة النفق الرسغي حالة طبية تنتج عن ضغط العصب المتوسط في النفق الرسغي، والذي ينتج عنه اعتلال هذا العصب مما يتسبب فى تنميل وتخدير فى اليد والذراع، وتحدث نتيجة ضغط في العصب المتوسط .

وأضافت  أن النفق الرسغي عبارة عن أربطة وأوتار وعظام موجودة في منطقة المعصم ، تحتوي هذه المنطقة على العصب الوسطي الذي يقوم بوظيفة حسية تتمثل بأمداد الإبهام والسبابة والجهة الوسطى من البنصر بالإحساس، كما أنه يقوم بإعطاء إشارات لتحريك العضلات.


واشارت إلى أن هناك العديد من العوامل التى تساعد على الإصابة بالنفق الرسغي وهى مرض السكر وقصور الكلي وقصور فى عضم منطقة المعصم أو الأسباب الالتهابية والروماتيزمية وكذلك حبس السوائل فى الجسم ومرضى الغدة الدرقية والسمنة أيضًا تعتبر  عامل خطر كبير لمتلازمة النفق الرسغي ،مضيفة أن السيدات أكثر عرضًا للإصابة بهذه المتلازمة.

وأوضحت أن أبرز الأعراض تتمثل فى :

١-التنميل فى الأصابع واليدين وخصوصا الإبهام والسبابة أو الوسطى والبنصر، وأحيانا يكون هناك إحساس يشبه صدمة كهربية فى تلك الأصابع.

٢-ضعف فى اليدين وذلك نتيجة التنميل المستمر أو ضعف فى العضلات.

وأضافت أن علاج متلازمة النفق الرسغي بتطلب معرفة السبب الحقيقي وعلاجه مثل مرض السكر أو السمنة واضطراب الغدة الدرقية، مع أخذ الاحتياطات اللازمة ومنها أخذ فترات استراحة متكررة، حاول مد وقبض اليد والرسغ برفق من فترة لأخرى، راقب هيئة رسغك و تجنب ثنيه بشدة للأعلى أو الأسفل، حافظ على دفء يديك فالجو البارد يزيد من احتمالية شعور يديك بالألم والتصلب.


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