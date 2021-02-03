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فن

حبيبة قلبي.. شريف رمزي يهنئ سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:35 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرص الفنان شريف رمزي علي تهنئة سلمي ابو ضيف بعيد ميلادها .

و نشر شريف صورة للنجمة سلمي ابو ضيف من احتفالها و علق علي الصورة قائلا : عيد ميلاد سعيد حبيبت قلبي 

و احتفلت  الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها  ونشرت عدة صور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .
واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي؛ وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة بسبب اختلاف الديانة بينهما، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صور مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وانها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك. 

وأشارت سلمى أبو ضيف الى ان وزنها يصل الى 48 كيلو جرامًا، رغم انها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
حبيبة قلبي.. شريف رمزي يهنئ سلمى أبو ضيف بعيد ميلادها
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