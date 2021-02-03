دخل فيه 3 أهداف في 6 دقائق.. تامر أمين: شريف إكرامي حقق رقم قياسي النهارده

قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على مباراة بيراميدز وانبي انتهت بفوز إنبي، إن شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، حقق رقما قياسيا اليوم بعد أنه دخل مرماه 3 أهداف في 6 دقائق فقط. التيإنبي، إنإكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز،أنه





وأضاف الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، ساخرا: " شريف اكرامي مستمر في تحقيق الأرقام القياسية مع بيراميدز ".





وأشار تامر أمين إلى أن النادي الأهلي الذي تركه شريف اكرامي ورمضان صبحي واحمد فتحي يخوض مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية مع أبطال العالم.





وأكمل تامر امين: "هذه هي المباراة الخامسة التي لا يفوز فيها بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري".





وتابع تامر امين: "القصة مش فلوس وتجميعة لاعيبة، ورمضان صبحي صعبان عليا لانه موهبة كبيرة لكن حساباته خاطئة بالرحيل عن النادي الاهلي ".