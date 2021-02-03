الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد لمواجهة فيروس كورونا

أكد القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن تعقيم المساجد ونظافتها مساهمة فعلية في عمارتها وحماية أهلها، مشددًا: لن ندخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) وتعقيم المساجد وتهيئتها لعمارها حتى يأذن الله (عز وجل) برفع البلاء عن وطننا الغالي مصر، ويعجل بالشفاء لجميع المرضى، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.









وواصلت وزارة الأوقاف اليوم في إطار اهتمامها ببيوت الله (عز وجل) مبنًى ومعنًى، وتنفيذًا لتعليمات الوزير محمد مختار جمعة، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.









وتواصل مديرية أوقاف المنيا اليوم الأربعاء، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



وأكد مدير مديرية أوقاف المنيا، أن الالتزام بالضوابط الاحترازية في مواجهة البلاء يبعث الطمأنينة في النفس البشرية، مشيرًا إلى أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة للحد من انتشار فيروس كورونا والمحافظة على عمار بيوت الله -عز وجل-، حتى يأذن الله -عز وجل- برفع البلاء عن العباد والبلاد.



كما تواصل مديرية أوقاف الشرقية، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.



وأشار مدير مديرية أوقاف الشرقية، إلى أن الالتزام بالضوابط الاحترازية وقاية للنفس وحماية للمجتمع، وأننا لن ندّخر جهدًا في توعية الناس بأهمية الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية التي حددها أهل الاختصاص، وخدمة بيوت الله -عز وجل-؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله -عز وجل- عنا الوباء والبلاء، ويعجل بالشفاء من كل داء، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.



