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أخبار البلد

البابا تواضروس يخصص اجتماع الأربعاء للحديث عن استفادة الأسرة من وجودها بالمنزل بسبب كورونا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:03 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني عن تخصيص محاضراته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي للحديث عن موضوعات أسرية بناءة في سياق تواجد أعضاء الأسرة في المنزل لوقت أطول من جراء فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في بداية عظته في اجتماع الأربعاء اليوم، الذي أذيع عبر القنوات القبطية من المقر البابوي بالقاهرة. وجاءت العظة بعنوان "الأسرة والكتاب المقدس" كأولى حلقات الموضوعات الأسرية التي أشار إليها قداسته.


وقال قداسة البابا تواضروس إن هذا الشهر نكمل سنة على انتشار هذا الوباء ومن الأشياء التي فعلها انتشار فيروس كورونا في العالم أن أعمال وأسر وبيوت كثيرة تأثرت بالوباء، لكن الملحوظة الشديدة أن هذا الوباء له جانب إيجابي أن الأسر أصبحت تتواجد في البيت لوقت أطول والأعمال والمدارس أصبحت من المنزل "online".


وتابع قائلا، سواء من حيث العزل أو الحذر من النزول أو تقليل التواجد خارج البيت وأصبح الشعار "stay at home" أحب أن استخدم فترة الأسابيع القادمة في شهر فبراير، ونتكلم فيها عما يمكن أن نصنعه ونحن في البيت وكيف نستفيد من هذا الوقت؟ وأريد أن أتكلم معكم عن الأسرة والكتاب المقدس، الأسرة والتفاهم، الأسرة والتدبير الأقتصادي، والأسرة والصلاة خلال الأسابيع الأربعة في شهر فبراير.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بدون حضور شعبي، ضمن الاجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا. 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال العظة الأسبوعية - إن الفترة الماضية أتاحت للجميع التواجد بصورة أكبر في المنازل أكثر من المعتاد من اجل الوقاية من فيروس كورونا، وهو ما اتاح تواجد أفراد الأسرة معا في أوقات كثيرة. 

وتحدث البابا تواضروس الثاني عن أهمية الكتاب المقدس في حياة الأسرة المسيحية، وأنه يجب أن يكون هناك علاقة بين الإنسان والكتاب المقدس، وأن يستقى تعاليمه وحياته المعاشة من تعاليم الكتاب المقدس، لافتا إلى أن مجرد قراءة الكتاب المقدس تنقى الفكر وتدخل الغذاء الروحي للجميع. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني يتم بثها من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.
ويعتبر هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير بسبب أعياد الميلاد المجيد، إذ أقيم آخر اجتماع لقداسة البابا تواضروس الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠. 
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