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أخبار البلد

بدون حضور شعبي.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية من المقر البابوي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:32 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بدون حضور شعبي. 

وأعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اعتبارًا من اليوم، الأربعاء، من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، دون حضور شعبي، نظرا للظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن يذاع الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني في السادسة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.


ويعد هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير، إذ أقيم آخر اجتماع لقداسة البابا تواضروس الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠. 

ورحل عن عالمنا أمس الراهب القمص أنجيلوس آفا مينا أحد شيوخ دير الشهيد مارمينا العامر بمريوط، حيث قضى في الرهبنة ٤٥ عامًا مجاهدًا خادمًا محبًا.  

ولد الأب الراحل في الحادي عشر من يناير عام 1948 بمحافظة أسيوط وحمل اسم فتحى جرجس خليل، وعمل موظفا بهيئة المواصلات السلكية، وترهب بدير الشهيد مار مينا بمريوط عام 1976 الدفعة السادسة وهو الراهب التاسع بالدير.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، امس الثلاثاء بتذكار نياحة القديس بطرس العابد، والذى كان في أول أمره عشارا وكان قاسيا جدا، لا يعرف الرحمة ، حتى أنه لكثرة بخله وشحه لقبوه ب"عديم الرحمة ".

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