البابا تواضروس يستقبل القس جورج ميخائيل كاهن الكنيسة القبطية في كندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون القس چورچ ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أنطونيوس، أوتاوا كندا.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع القس جورج ميخائيل عدد من الأمور المتعلقة بالخدمة والرعاية الخاصة بالكنيسة.









كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أكد في كلمة له اليوم أن البابا كيرلس الرابع البطريرك الـ110 الملقب بـ"ابو الإصلاح" صاحب سيرة متميزة في تاريخ الكنيسة وحمل لقب "ابو الاصلاح" وهو إنسان نقي ترهب في دير الأنبا انطونيوس، وهو امتاز بالحكمة والروحانية والمحبة للجميع.









وقال البابا تواضروس الثاني - في كلمة روحية له بمناسبة الاحتفال بتذكار نياحة البابا كيرلس الرابع وتأسيس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس - إنه البابا كيرلس الرابع خدم ككاهن، وأرسل إلى إثيوبيا لحل بعض المشكلات، ورجع إلى خدمته في مصر، وبعد فترة تنيح البابا بطرس الجولي، وبدأ يخدم بكل امانة واجتهاد واخلاص ورسم بطريركا على الكنيسة ليكون البابا رقم 110 من تاريخ باباوات الإسكندرية.





وأضاف البابا تواضروس أنه اهتم بالتعليم وتأسيس أول مدرسة لتعليم الفتيات، واستقدم المطبعة لتكون مطبعة الكنيسة هى الثانية بعد المطبعة الأميرية، وبعد أن أتم خدمته اختاره الله وتنيح بسلام، لافتا إلى أن الكنيسة تحتفل بمرور 160 عاما على رحيله من عالمنا، كما أننا نحتفل بمرور 60 عاما على افتتاح الكلية الإكليريكية بمقرها الحالي في الأنبا رويس.





وتابع قائلا، إن الله يستخدم الأباء البطاركة والمطارنة والكهنة والشمامسة لخدمة الكنيسة، ونطلب أن يرفع عنا الصلاة في كل وقت، مشيدا باحتفال الكلية الإكليريكية بتذكار نياحة البابا كيرلس الرابع "ابو الإصلاح" .





صلى نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، القداس الإلهي، اليوم الأحد في كنيسة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، إيذانًا ببدء الاحتفال الذي تقيمه الكلية اليوم بالذكرى الـ ١٦٠ لنياحة البابا كيرلس الرابع الشهير بـ"أبو الإصلاح القبطي"، والذكرى الـ ٦٠ لافتتاح مبناها الحالي.



