ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

بؤرة ملوثة.. أهالي قرية زيان فى الدقهلية يستغيثون من تلوث الترعة.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
أزمة حقيقية يعيشها سكان قرية زيان التابعة لمركز ومدينة بلقاس محافظة الدقهلية ، بسبب وجود ترعة مكشوفة تعانى من حالة الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، مما أدى إلى تراكم القمامة وأصبحت ملجأ للحيوانات الضالة والثعابين والفئران والحيوانات النافقة التي تمثل مصدر خطر على صحة المواطنين.
  
ويقول المواطن عماد الغلبان في رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى صدى البلد: إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي، بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة حيث أنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية.

وأضافوا: الترعة ماشية في البلد من أولها لآخرها، مفيهاش ميه وريحتها في كل مكان، بتأثر علينا وعلى زراعتنا، المرض بيحاصرنا من كل مكان بسبب الترعة المكشوفة والتلوث الموجود على مرأى ومسمع من المسئولين دون اتخاذ أى خطوه لحماية أرواح الأبرياء من الأهالى.
 
وقالوا: الترعة تقع فى وسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش فى ظروف بيئية صحية، وأضاف أنه حتى فى حالة قيام أجهزة الرى بتطهير مجرى الترعة، فإن ذلك لا ينهى المشكلة، بل يؤدى إلى تفاقم مأساة الأهالى، نظرًا لقيام معدات التطهير بإلقاء المخلفات على جانبى الترعة، مما يتسبب فى زحف أعداد كبيرة من الزواحف والقوارض إلى شوارع القرية".

وناشد أهالي قرية عرب الاطاولة المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التغطية  بالمحافظة، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
0 106 373 5950

أقراء ايضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أهالى الكسابية بشبين القناطر يستغيثون من حرق القمامة ويطالبون بصناديق لتجميعها.. صور

عيالنا بتموت غرقانة.. أهالي الكسابية في القليوبية يستغيثون بالمسئولين لردم ترعة البرسومية.. شاهد

كارثة بيئية.. ترعة شرارة بالقناطر الخيرية مستنقع للأوبئة وتهدد ببوار الأراضي.. شاهد

أهالي كفور البهايتة في الدقهلية يستغيثون من تراكم القمامة على ترعة الدندطية

ترعة قرية 6 بحر البقر تحصد الأرواح في الشرقية.. والأهالي: عيالنا بتموت غرقانة.. صور

ترعة الدندطية مستنقع للأوبئة ومصدر لأمراض أهالي كفور البهايتة في الدقهلية.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد عام من تعافيه.. وفاة أول بريطاني أصيب بـ كورونا في ووهان الصينية

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

نوكيا تطلق أحدث هواتفها Nokia 1.4 بسعر 1.871 جنيه .. فيديو

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

بعد شخصية الطاووس.. ديمة قندلفت تكشف عن رصاصة أصابتها فى وجهها

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

Advertisements

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

كيلو اللحمة بـ 60 جنيهاً.. ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها بالأسواق

فى ذكرى رحيله.. قصة حبس مجدى وهبة فى قضية مخدرات وعدد زيجاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك