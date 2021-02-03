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ديني

شيخ الأزهر يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية ويدعو لشحذ الهمم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:07 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
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محمود ضاحي
أعلن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، داعيا كل محبي السلام لشحذ الهمم والعمل من أجل مستقبل مشرق للإنسانية.

وكتب فضيلته على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" باللغتين العربية والإنجليزية "يسعدني أن أشارك وأخي البابا فرنسيس غدا مع كل محبي السلام احتفاء اللجنة العليا باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، وأدعو أصحاب النوايا الطيبة والمشروعات الملهمة لشحذ هممهم وطاقاتهم وأفكارهم في هذا اليوم، من أجل مستقبل مشرق لإنسانيتنا".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت في دورتها ‏الخامسة والسبعين، ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية 4 فبراير يومًا عالميًّا للأخوة ‏الإنسانية، حيث وقع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان هذه الوثيقة التاريخية ‏في أبو ظبي يوم 4 فبراير 2019.‏

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