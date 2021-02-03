عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

أفاد موقع النشره اللبنانية بتعرض مناطق جنوب القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان جنوب سوريا لاعتداء إسرائيلي جديد.





وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد كشفت عن قيام الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي بالتحليق فوق راس العين وصولا الى أجواء مدينة صور والمخيمات.





يذكر ان قيادة الجيش اللبناني أصدرت بيانا امس أعلنت فيه عن قيام زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي بخرق المياه الإقليمية اللبنانية الاثنين ما بين الساعة 16.32 والساعة 16.34، قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 166 مترا.





وحسب البيان الصادر عن مديرية التوجيه ان الجيش اللبناني و بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان بقوم بمتابعة الموضوع .





وفي سياق متصل قالت قيادة الجيش اللبناني "ان طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 1/2/2021 الساعة 11.35 الأجواء اللبنانية من فوق حاصبيا واتجهتا شمالا وصولا حتى زحلة، ثم غادرتا عند الساعة 11.40 حيث تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".





وشهدت الأجواء اللبنانية تسجيل 4 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعبدا، بيروت وضواحيها.



