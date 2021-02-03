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حوادث

فبركة إخوانية.. حقيقة اعتداء الأمن الإداري على محامٍ بمعهد أورام أسيوط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:22 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا مقطع فيديو ادعى خلاله أحد المحامين تعرضه للاعتداء واحتجازه داخل نقطة معهد الأورام بأسيوط دون وجه حق.

بالإنتقال والفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا بحدوث مشادة كلامية داخل معهد الأورام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بين "المحامى المشار إليه " وعدد من أفراد الأمن الإدارى الخاص بالمعهد بسبب رغبة المحامى الدخول للمعهد لزيارة والده المحجوز للعلاج وذلك فى غير أوقات الزيارة الرسمية ورفض أفراد الأمن الإدارى لذلك.

 تم تحرير محضر بالواقعة ، وتم الصلح والتراضى بين الطرفين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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