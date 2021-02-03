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رياضة

برشلونة يتعادل مع غرناطة 2 - 2 ويتجهان للأشواط الإضافية في كأس ملك إسبانيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:54 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل فريق برشلونة مع نظيره غرناطة بهدفين لمثلهما في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

هدف المباراة الأول لغرناطة أحرزه كينيدي في الدقيقة 33 بعد خطأ فادح من صامويل أومتيتي في تشتيت الكرة، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم غرناطة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف سولدادو الهدف الثاني لـ غرناطة في الدقيقة 49، مستغلًا  ضعف دفاع البارسا.

استمرت محاولات برشلونة، ونجحوا في تسجيل الهدف الأول عن طريق إسكندال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة 92، نجح جوردي ألبا في إدراك التعادل لفريقه برشلونة، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، لمواجهة غرناطة في دور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع:سيرجيو روبيرتو - رونالد أراخو - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري

خط الهجوم: ميسي - ترينكاو - جريزمان
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