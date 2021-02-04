بالبوستر الرسمي.. صابرين تروج لفيلمها الجديد

نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وحرصت صابرين علي الترويج لفيلمها الجديد "الإنس والنمس", من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم.





حيث علقت قائلة :" قريبا #فيلم#الانس والنمس دعواتكم".









وكان قد كشف المنتج هشام عبد الخالق منتج فيلم الإنس والنمس عن البوستر الرسمي للفيلم المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.





فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.





يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.