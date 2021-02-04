ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالبوستر الرسمي.. صابرين تروج لفيلمها الجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:51 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحرصت صابرين علي الترويج لفيلمها الجديد "الإنس والنمس", من خلال نشر البوستر الرسمي للفيلم.

حيث علقت قائلة :" قريبا #فيلم#الانس والنمس دعواتكم".


وكان قد كشف المنتج هشام عبد الخالق منتج فيلم الإنس والنمس عن البوستر الرسمي للفيلم المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسالة مؤثرة من صلاح عبد الله لـ صابرين بعد إصابتها لكورونا.. شاهد

محمد ثروت يروج لفيلم ريما بالبوستر الرسمي لأبطاله.. مستنيكم

الحمد لله المسحة سلبية.. تعافي صابرين من كورونا

شريف عرفة يقارب على الانتهاء من النمس والإنس لـ محمد هنيدى

محمد هنيدى يهرب من رجل مخيف فى الإنس والنمس .. فيديو

اللي بيخاف يروح.. محمد هنيدي ينشر برومو فيلم الأنس والنمس

ترشيحاتنا

طموح النجاة من الهبوط.. تامر أمين يعتذر لـ رمضان صبحي على الهواء

قراءة خواتيم هذه السورة قبل النوم توقظك لقيام الليل .. الإفتاء تكشف عنها

عودة للوراء.. "الوزراء الكويتي" يتخذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

دخل فيه 3 أهداف في 6 دقائق.. تامر أمين: شريف إكرامي حقق رقم قياسي النهارده

هاني الناظر يحذر من طقس غدٍ الخميس..ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية

ليفربول يسقط على أرضه للمرة الرابعة على التوالي أمام برايتون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي

طريقة عمل كوكيز بمربى المانجو

بالخطوات.. طريقة زراعة النعناع في المنزل