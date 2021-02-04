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فن

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:00 ص
صدى البلد
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رنا اشرف _ شروق حمدى
نشرت الفنانه رانيا فريد شوقى فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.
وظهرت و هى تتحدث عن احتفال زوجها بنجاحها فى مسلسل " ضربة معلم" قائلة: "جوزي حبيبي عملي تورتة بمناسبة نجاح مسلسل ضربة معلم وشخصية تباهي".

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كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل ضربة معلم .

وقالت رانيا فريد شوقي في حوارها في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" استغربت من اختياري لتجسيد شخصية تباهي في مسلسل ضربة معلم ولكنني وافقت على الفور وبحب أؤدي أدوار لا يتوقعها الجمهور ".

وتابعت رانيا فريد شوقي:" قمت بتجهيز الشخصية مع مخرج المسلسل ومصممة أزياء المسلسل للتوصل إلى الشكل النهائي للشخصية".

وأكملت رانيا فريد شوقي: "شخصية تباهي تعتبر معلمة في السوق ولم تكن صاحبة قهوة او تاجرة مخدرات وبها حياء المرأة ولكنها شخصية قوية".

 ومن جانبه قال إسماعيل فاروق مخرج مسلسل ضربة معلم:" كان  نرغب في  دخول البيوت بمسلسل اجتماعي جيد  وإرسال مجموعة من الرسائل الاجتماعية الهامة وعلى رأسها بر الأم".
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