في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك

في مثل هذا اليوم 4 فبراير.. شهد العالم العديد من الأحداث التاريخية البارزة والمؤثرة على مدار مراحل مختلفة، من بينها على سبيل المثال حادثة قصر عابدين عام 1942 وانتخاب "جورج واشنطن" ليصبح أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية عام 1789، فضلًا عن إطلاق موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم عام 2004، وفيما يلي رصد لمجموعة من الأحداث التاريخية التي وقعت في مثل هذا اليوم..





1. انتخاب جورج واشنطن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية:





يعد "جورج واشنطن" أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية وأحد الآباء المؤسسين لها، وقد انتُخب في الـ4 من فبراير لعام 1789 في أول انتخابات رئاسية عُقدت في البلاد.





2. حادثة قصر عابدين 1942:





ملخص تلك الحادثة هو أنه في يوم 4 فبراير لعام 1942، حاصرت قوات الاحتلال البريطانية الملك فاروق في قصر عابدين، وأجبره السفير البريطاني السير "مايلز لامبسون" على التوقيع على قرار باستدعاء "مصطفى النحاس"، زعيم حزب الوفد، لتشكيل الحكومة بمفرده أو التنازل عن العرش، وانتهى الحصار بتنفيذ الملك فاروق لشروط الإنجليز.





ويقال إن الملك "فاروق" رأى في حكومة "النحاس" تحديًا سافرًا لسلطته، ولم يسترح حتى طرد تلك الحكومة في 8 أكتوبر عام 1944، ولم يعترض الإنجليز على عزل وزارة "النحاس" آنذاك كون الغرض منها كان قد استُنفذ بالفعل ولم يعد هناك حاجة إليها.





3. بدء الحرب الفلبينية الأمريكية:





هي عبارة عن نزاع مسلح بين جمهورية الفلبين الأولى والولايات المتحدة الأمريكية، واستمر خلال الفترة ما بين 4 فبراير لعام 1899 وحتى 2 يوليو لعام 1902.





4. إطلاق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":





في الـ4 من فبراير لعام 2004، أطلق "مارك زوكربيرج"، الذي كان آنذاك طالبًا في السنة الثانية بجامعة "هارفارد" الأمريكية، موقع "فيسبوك" حيث أنشأه في الأساس بهدف ربط طلاب جامعته ببعضهم البعض؛ وبحلول اليوم التالي سجل أكثر من ألف شخص دخولهم على موقع التواصل الاجتماعي، وكانت تلك هي البداية فحسب، إذ يتجاوز الآن عدد مستخدمي "فيسبوك" 2 مليار مستخدم نشط شهريًا.





5. وفاة نادية لطفي:



