ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

العاصمة الإدارية: الأحياء السكنية بالمرحلة الأولى تستوعب 2 مليون مواطن..فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:12 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحى الحكومى يشمل مبنى رئاسة مجلس الوزراء و34 مبنى لوزارات الدولة المختلفة وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه تم انجاز أكثر من 93% ومستعدين لاستقبال الموظفين خلال أشهر قليلة.

وأضاف الحسينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، انه تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية وجارى الآن مرحلة فرش الأثاث، مشيرًا إلى أنه تم فرش نموذج فى وزارة المالية وتم اقراراه.

وتابع أنه تم الانتهاء من كافة البنية التحتية وتوصيلها والصرف الصحى سيتم الانتهاء منه خلال شهر، كما أن البينةا لتحتية الذكية سيتم الانتهاء منها فى شهر ابريل القادم، وسيتم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية فى منتصف 2021.

وأشار إلى أن الحى الحكومى به مراكز معلومات بكل الوزارات ومكاتب خدمة مواطنين داخل الحى الحكومى، والخدمة ستكون مقدمة فىا لمقرات القديمة فى البداية لحين انتقال الموظفين بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية.

وأوضح أن الاحياء السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة تستوعب ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون مواطن وذلك فى المرحلة الاولى فقط، ز أن الحى الواحد يستوعب 100 ألف نسمة على حسب مساحة الحى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الحسيني: العاصمة الإدارية باكورة المدن الذكية في مصر.. فيديو

العاصمة الإدارية: الانتهاء من الوحدات السكنية للمواطنين العام المقبل

متحدث العاصمة الإدارية: 92% نسبة تنفيذ الحي الحكومي.. والدولة تستهدف بناء مجتمع عمرانى يليق بالمواطن

وزارة الإسكان: وصلنا لـ 295 مترا في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية ..فيديو

نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية تضم أكثر من 300 ألف عامل .. فيديو

ترشيحاتنا

العاصمة الإدارية: تنفيذ 70% من المرحلة الأولى..فيديو

وسط تجاهل والدتها.. أب يتسبب في مصرع رضيعة عمرها 8 أسابيع بسلوكه العنيف

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

الجيش الأمريكي يعلن بدء تطوير قواعده العسكرية غرب السعودية

سعر الذهب اليوم الخميس 4 فبراير 2021

Advertisements

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك