العاصمة الإدارية: الأحياء السكنية بالمرحلة الأولى تستوعب 2 مليون مواطن..فيديو

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن الحى الحكومى يشمل مبنى رئاسة مجلس الوزراء و34 مبنى لوزارات الدولة المختلفة وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه تم انجاز أكثر من 93% ومستعدين لاستقبال الموظفين خلال أشهر قليلة.





وأضاف الحسينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، انه تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية وجارى الآن مرحلة فرش الأثاث، مشيرًا إلى أنه تم فرش نموذج فى وزارة المالية وتم اقراراه.





وتابع أنه تم الانتهاء من كافة البنية التحتية وتوصيلها والصرف الصحى سيتم الانتهاء منه خلال شهر، كما أن البينةا لتحتية الذكية سيتم الانتهاء منها فى شهر ابريل القادم، وسيتم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية فى منتصف 2021.





وأشار إلى أن الحى الحكومى به مراكز معلومات بكل الوزارات ومكاتب خدمة مواطنين داخل الحى الحكومى، والخدمة ستكون مقدمة فىا لمقرات القديمة فى البداية لحين انتقال الموظفين بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية.





وأوضح أن الاحياء السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة تستوعب ما بين مليون ونصف إلى 2 مليون مواطن وذلك فى المرحلة الاولى فقط، ز أن الحى الواحد يستوعب 100 ألف نسمة على حسب مساحة الحى.



