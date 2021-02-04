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أخبار العالم

سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ إسرائيلية | تفاصيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:14 ص
سوريا تعلن تصدي دفاعاتها
سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لصواريخ إسرائيلية
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سمر صالح
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن دفاعات بلادها الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع في المنطقة الجنوبية. 

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي "استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف محافظة القنيطرة"، فيما لم يصدر أي تعليق من الجانب الاسرائيلي.

أفاد الإعلام السوري  الرسمي نقلا عن مصدر عسكري أن صواريخ إسرائيلية استهدفت ليل الأربعاء محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، وقد أسقطت الدفاعات الجوية السورية معظمها.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في خبر عاجل أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الجنوبية".

ونقلت سانا لاحقا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة 10,42 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جو-أرض وأرض-أرض مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية"، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن تلك الأهداف.

وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها"، موضحا أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي "استهدف موقعا عسكريًا تابعا لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في ريف محافظة القنيطرة". ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

وكثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا.

وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير الحالي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلا على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.

كما قتل في الـ22 من الشهر ذاته، أربعة مدنيين، بينهم طفلان، جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط مدينة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي قبل بضعة أسابيع أنه قصف خلال العام 2020 حوالي 50 هدفا في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. 
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