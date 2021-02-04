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أخبار العالم

حزب الله فجر الطائرة الإسرائيلية في سماء لبنان لهذه الأسباب

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:16 ص
حزب الله فجر الطائرة
حزب الله فجر الطائرة الإسرائيلية سماء لبنان
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سمر صالح
أطلقت منظمة حزب الله  اللبنانية، صاروخا تجاه طائرة استطلاع إسرائيلية، الأمر الذي تم اعتباره تجاوزا لقواعد اللعبة التي يتبناها الحزب أمام إسرائيل.
 
وكتب محلل الشؤون العسكرية، بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، رون بن يشاي، أن هناك عدة أسباب دفعت حزب الله لإطلاق الصاروخ، ومنها محاولة الانتقام على هجوم حوامة إسرائيلية على أحد البنايات في الضاحية الجنوبية في بيروت في أغسطس 2019.
 
وأضاف المحلل بن يشاي، أن السبب الثاني هو  رغبة حزب الله في  الانتقام لاغتيال أحد عناصره في دمشق العام الماضي، على يد إسرائيل.
 
وتابع المحلل، أن السبب الثالث هو محاولة حزب الله تصعيد الأجواء، على ضوء تردي الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، ولعدم اتهام الحزب بانه سبب هذه الأوضاع.
 
وقال إن السبب الأخير هو الضغوط التي تمارسها إيران من خلال الحزب، على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، من أجل إزالة العقوبات عن طهران.
 
وأشار بن يشاي، الى أنه يجري نقاش في الجيش الإسرائيلي، حول إمكانية الرد على إطلاق الصاروخ تجاه الطائرة الإسرائيلية المسيرة في لبنان.
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