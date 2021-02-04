كأس العالم للأندية.. مواجهة علي معلول وإدميلسون تتصدر مشهد مباراة الأهلي والدحيل

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء الوطن العربي مساء اليوم، الخميس، صوب استاد "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري في بداية مشوار الفريقين ببطولة العالم للأندية.



ويستهل الفريقان مسيرتهما في هذه النسخة من المونديال بمواجهة عربية خالصة على أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، ما يضفي صبغة عالمية أخرى على هذه المواجهة العربية في البطولة الكبيرة للأندية.







ويشارك الدحيل بصفته بطل الدوري القطري لموسم 2019-2020 (الدولة المنظمة)، أما الأهلي يشارك بصفته بطل قارة أفريقيا.









ويضم الأهلي، مجموعة مميزة من النجوم، في مقدمتهم التونسي علي معلول، الذي يعد من المفاتيح الهجومية للفريق، بينما يعد البرازيلي إدميلسون جونيور أبرز وأفضل أسلحة الدحيل.









مواجهة معلول وإدميلسون، ستكون مباراة خاصة في لقاء الأهلي والدحيل، ما بين الظهير الأيسر للشياطين الحمر، والجناح الأيمن للفريق القطري.









ويجيد إدميلسون، اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر والمهاجم المتأخر، لكن المواجهات الأخيرة لفريقه شهدت تواجده بشكل أكبر في الناحية اليمنى.









واكتسب معلول أهميته في تشكيل الفريق الأحمر منذ الانتقال إليه قادمًا من الصفاقسي التونسي، قبل 5 أعوام تقريبًا.









ويملك معلول المهارات والخبرات اللازمة التي تجعله دومًا أخطر أسلحة الأهلي، رغم أنه يلعب في الخط الخلفي، لكن انطلاقاته وعرضياته المميزة وتسجيله للأهداف، يجعله سلاحًا فتاكًا للأهلي.









وشارك علي معلول هذا الموسم مع الأهلي في 10 مباريات بكافة المسابقات، وسجل هدفين وصنع 6 آخرين، بإجمالي مشاركة 855 دقيقة.









إدميلسون



على الجانب الآخر، يعد إدميلسون أبرز اللاعبين على مستوى خط الوسط الهجومي للدحيل، لما يمتلكه من مهارات عالية، وقدرته على المراوغة والتحرك بشكل جيد، فضلًا عن إجادته أمام المرمى والتسجيل ببراعة.





وشارك اللاعب البرازيلي مع الدحيل هذا الموسم في 9 مباريات، واستطاع أن يسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين، بإجمالي مشاركة 715 دقيقة.









صدام قوي



لن تكون مهمة معلول سهلة أمام إدميلسون، الذي لا يعود كثيرًا لتأدية الواجب الدفاعي، وهو الأمر الذي يلقي بالأعباء الدفاعية على معلول، ويحتاج لمن يسانده، حال تقدم للأمام في التغطية العكسية.











ويحتاج معلول لمساندة الجناح الأيسر للأهلي ولاعبي الوسط، حتى لا يكون في مقابلة فردية مع البرازيلي الذي قد يتفوق نظرًا لمهاراته العالية فضلًا عن ضعف معلول الدفاعي مقارنة بدوره الهجومي.









في المقابل، يمكن لمعلول، استغلال عدم ارتداد إدميلسون للخلف ومساندة الظهير الأيمن للدحيل، في الانطلاقات الأمامية وإرسال الكرات العرضية.









كما أن ضعف محمد موسى أو إسماعيل محمد في الجبهة اليمنى للدحيل، في الشق الدفاعي وسهولة المرور منه، مع عدم ارتداد دودو كثيرًا، يمنح معلول فرصة ذهبية للتفوق هجوميًا.









يذكر أن الدحيل يتمتع بوجود محترف برازيلي آخر وهو إدواردو الشهير بـ "دودو"، والذي لا يقل أهمية عن إدميلسون، ويتبادل المراكز معه خلال المباريات في بعض الأحيان.