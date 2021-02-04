ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بدءا من السبت.. فتح باب الالتماسات لغير المستوفين فى الإعلان الأول لمسابقة وظائف الضرائب

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:36 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية، فتح باب الالتماسات اعتبارًا من السبت ٦ فبراير إلى الجمعة ١٢ فبراير الحالى للمتقدمين للتعاقد على الـ ١٧٠٠ وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية رقم ١ لسنة ۲۰۲۰، الذين تم إخطارهم بأنهم «غير مستوفين» وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: «eg.gov.mof.Jobs://https»؛ بما يضمن الدقة فى التأكد من إتاحة فرصة الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد على هذه الوظائف لكل المستوفين للشروط المحددة. 

يأتي ذلك ترسيخًا للشفافية والنزاهة والموضوعية فى اختيار الكفاءات الشابة من أوائل خريجى كلية التجارة شعبة المحاسبة. 

وجَّه الوزير، بمراعاة أعلى درجات الدقة فى إجراءات المفاضلة بين المتقدمين للتعاقد على الـ ١٧٠٠ وظيفة مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر حيث تتولى لجنة محايدة فحص هذه الالتماسات؛ بما يُسهم فى ترشيح أفضل العناصر للعمل بمصلحة الضرائب؛ من أجل تعزيز الموارد البشرية على النحو الذى يتسق مع تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أننا حريصون على توفير فرص عمل لأوائل الخريجين؛ لتوظيف قدراتهم ومهاراتهم الذاتية والمعرفية، في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، والإسهام الفعَّال فى تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والمشاركة في صنع القرار بأسلوب علمي؛ بما يضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وصون حقوق الخزانة العامة للدولة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية. 



ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم إعلان نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية، وتلقت وزارة المالية عدة التماسات من بعض المتقدمين الذين تم تصنيفهم «غير مستوفين»، وبالتالي غير مؤهلين لدخول الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد للعمل بمصلحة الضرائب، وبالفحص تبين أن هناك مستندات غير مقروءة أو تالفة، ومن ثم لم تتمكن اللجنة المختصة بمصلحة الضرائب من مراجعتها، إضافة إلى أخطاء المتقدمين فى إدخال الرقم القومى الخاص بهم فى نماذج التقديم؛ مما أدى لاختلاف البيانات بطلب التقديم عن البيانات التى تم تحميلها على الموقع الإلكتروني، وقام عدد من المتقدمين بتحميل وجه واحد فقط من بطاقة الرقم القومى ومن ثم لم تتمكن اللجنة من التحقق من سريان بطاقة الرقم القومى فى تاريخ التقدم للإعلان كشرط من شروط التقدم لهذه الوظائف.

أوضح البيان، أنه ينبغى على المتقدمين بهذه الالتماسات التحقق من استيفاء جميع شروط التقديم السابق الإعلان عنها بمسابقة مصلحة الضرائب رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، خاصة ما يتعلق بالمؤهل والتقدير والسن والمحافظة المتقدم إليها، والتأكد من تحميل المستندات بشكل ملائم يمكن استعادته وقراءته، وأن تكون صورة بطاقة الرقم القومى لوجهى البطاقة لإثبات محل السكن فى التاريخ المحدد بالإعلان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشغيل منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة الشهر المقبل

شروط التقدم لـ300 وظيفة جديدة في الضرائب |مستند

وزارة العدل تعلن عن 12 وظيفة في الشهر العقاري.. اِعرف الشروط

انطلاق منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بـ"غرفة الإسكندرية"

الغرفة التجارية بالإسكندرية تطلق منظومة الإقرارات الضريبية

ننشر خطوات تسجيل الممولين في منظومة الفاتورة الإلكترونية بالضرائب

ترشيحاتنا

حكم صلاة المرأة وجزء من ساعدها مكشوف

وسط تجاهل والدتها.. أب يتسبب في مصرع رضيعة عمرها 8 أسابيع بسلوكه العنيف

أخبار التوك شو .. أمطار لدرجة السيول .. الأرصاد: مصر تشهد تغيرا مناخيا من الغد وأحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ رمضان صبحي

بشعر كيرلي.. داليا مصطفى تشارك صورة من منزلها.. شاهد

في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة

سعر الذهب اليوم الخميس 4 فبراير 2021

Advertisements

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك