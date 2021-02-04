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رياضة

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:39 ص
كأس ال
كأس ال
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محمد السعيد
يواجه فريق تيجريس أونال المكسيكي نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر ذاته.

ويشارك تيجريس أونال المكسيكي البطولة باعتباره بطلا لكأس الكونكاف، بينما يلعب أولسان هيونداي باعتباره بطلا لـ دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، الأهلي مع الدحيل القطري، في تمام السابعة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي والدحيل سيواجه بايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.
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