الرئيس السيسي: أتوجه بدعوة عامة للعمل من أجل نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، مؤكدًا على التصدى لكل دعاوي الكراهية والتحريض على العنف.





وقال الرئيس السيسي، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن يحتفي العالم اليوم بقيمة انسانية هامة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضي ، وهي قيمة الأخوة الانسانية ... إن هذه المناسبة الهامة تذكرنا جميعا بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر، كما تذكرنا بأهمية تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لخطاب الكراهية ، ونشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.



