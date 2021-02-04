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مرأة

أسرع رجيم لإنقاص وزنك فى أسبوعين فقط

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

لنسف الكرش وحرق دهون البطن العنيدة بسرعة.. إليك أسرع خطة رجيم لإنقاص الوزن  بسرعه مذهلة بعيدا عن الرجيمات القاسية لمدة أسبوعين يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

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الأسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة + طبق من الشوفان

الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات 

مشروب جنزبيل والمريمارية

الأسبوع الثاني 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا: 

بيضة مسلوقة + توست سن
أو شريحتان نستو لايت +توست سن
أو3 ملاعق فول بالليمون+ ربع رغيف سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

 بعد الغذاء  ساعتين
طبق شوفان


العشاء .. قبل النوم بساعتين

 ثمرة فاكهة +كوب زبادى

أو شريحة جبن خالى الدسم + طبق سلطة


أو شريحتان نستو لايت +توست سن

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