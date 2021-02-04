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منوعات

شاهد.. مغني راب يزرع ألماسة في وجهه بـ 24 مليون دولار

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:23 ص
مغني الراب والهيب
مغني الراب والهيب الهوب الأمريكي سيمير وودز
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يارا زكريا
زرع مغني الراب والهيب الهوب الأمريكي سيمير وودز والمعروف باسم ليل أوزي فيرت ماسة وردية في جبهته بقيمة 24 مليون دولار حيث عرف عنه اهتمامه بالمشتريات الباهظة من المجوهرات. 

ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية كشف سيمير وودز لمتابعيه عبر موقع «تويتر» أنه يسدد في ثمن الماسة الوردية الطبيعية منذ عام 2017 إلى صانع المجوهرات الشهير إليوت إليانت.

وأوضح ليل أوزي فيرت البالغ من العمر 26 عامًا أن وزن الماسة يترواح بين 10-11 قيراطًا وأن تكلفتها تتجاوز تكلفة جميع سيارته معًا والتي من بينها واحدة من ظراز بوجاتي بالإضافة إلى منزله. 

وأضاف سيمير وودز لمتابعيه أنه عندما يتوقف التورم الناتج عن الزراعة في منتصف جبهته سيضع شريطا لاصقا صغيرا حتى لا تتحرك الماسة من مكانها فلا يضحك عليه أحد إن فقدها. 

وعلق أحد الأشخاص على موقع تويتر: «هذا الجواهري يضحك على البنك المتنقل اللعين»، وأضاف ثاني: «الملايين يتضورون جوعا حتى الموت ويطردون من منازلهم وفي الوقت نفسه يدفع آخر 24 مليون دولار في ماسة»، ونبه ثالث مدافعًا عن المغني الأمريكي: «انظر كم هو سعيد ، رجل يعيش في أفضل حالاته». 



شاهد.. مغني راب يزرع ألماسة في وجهه بـ 24 مليون دولار
شاهد.. مغني راب يزرع ألماسة في وجهه بـ 24 مليون دولار
شاهد.. مغني راب يزرع ألماسة في وجهه بـ 24 مليون دولار
شاهد.. مغني راب يزرع ألماسة في وجهه بـ 24 مليون دولار
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