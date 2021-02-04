ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد مقتل لقمان سليم.. عضو تكتل لبنان القوي يحذر من إشعال الفتنة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:22 ص
لقمان سليم
لقمان سليم
Advertisements
أمينة الدسوقي
قال عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم عون​، إنه يرفض الاعتداء على المعارضين السياسيين، لافتاً إلى أن: "تمامًا كما رفضت دومًا الإعتداء على من يشاطرني الرأي السياسي، أرفض وبشدّة الاعتداء على من يخالفني إياه، خاصة إذا وصل هذا الاعتداء إلى حد القتل".

وتابع "عون" وفقاً لما نشرته ليبانون ديابيت: "لننتبه جميعنا ممّن يعمل جاهدًا لإشعال نار الفتنة".

وعُثر على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في الرأس داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الاوتوستراد.

ويأتي هذه الحادث بعد ساعات على اختفاء سليم بعد زيارته في نيحا الجنوب مع شبيب الأمين، بحسب ما أعلنت شقيقته رشا الأمير.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

وبحسب قناة "العربية"، كان اختفاء الناشط والكاتب الشيعي المعارض بشكل قوي لحزب الله قد أثار ضجة في لبنان، حيث فُقد الاتصال به منذ الثامنة مساء أمس، الأربعاء، خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوبي لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.

ورجح أصدقاء الناقد الشرس لحزب الله وقوع عملية خطف، أما العائلة فوجهت اليوم، الخميس، نداء استغاثة لأي شخص يعرف عنه شيئا.

أتى ذلك بعد أن نشرت رشا سليم على حسابها على فيسبوك وتويتر نبأ فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا قضاء صور.

وكتبت في تغريدة فجر الخميس أن شقيقها لا يجيب على هاتفه منذ مساء أمس. وقد وجد الهاتف في خراج بلدة صريفا، مرميا في إحدى الحقول على طريق فرعي.

وهذا ما دفع عائلته والمقربين إلى ترجيح حصول عملية خطف تعرض لها الباحث والناشط والمعروف بمواقفه الاعتراضية ضد حزب الله.

يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.
Advertisements
Advertisements

رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك