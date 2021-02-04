ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الرابط وطريقة التسجيل.. تفاصيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادات الأزهرية

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:52 ص
امتحانات الأزهر
امتحانات الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
قرر الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لامتحان الشهادات الأزهرية (الثانوية وثانوية العلوم الإسلامية) وشهادات القراءات (التجويد، العالية، التخصص) وإعدادية وثانوية البعوث، للعام الدراسي 2021 - 2021.


وأوضح الأزهر تعليمات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات

1 - يبدأ الطلاب في تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية في الفترة من الأربعاء 3 فبراير وحتى الأربعاء 24 فبراير.

2 - تبدأ المعاهد في تحرير الاستمارات الورقية اعتبارا من السبت 27 فبراير وحتى الخميس 11 مارس وتلزم جميع المعاهد بأن يكون يوم السبت 20 مارس آخر موعد تحرر فيه الاستمارات وكشوف الطلاب المتقدمين للامتحان ويحظر على جميع المعاهد تحرير استمارات بعد هذا التاريخ ولا تسلم للطلاب استمارات فردية وتشمل تلك المواعيد الطلاب المتقدمين من الخارج والطلاب المقيدين دون تفرقة.

3 - تسلم الاستمارات بمقرد الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بمعرفة مندوبي المنطقة في موعد أقصاه السبت 27 مارس ومعهم إحصاء بأعداد الطلاب في كل قسم على حدة مستجدين ومعيدين، في كل مادة على حدة ورقيا وعلى أسطوانة مدمجة.

4 -  ينبه على جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية علمي وأدبي والعلوم الإسلامية، وشهادتي إعدادية وثانوية البعوث، وشهادات القراءات، بضرورة تسجيل بياناتهم أولا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.


تعليمات تسجيل الاستمارة لطلاب الشهادة الثانوية
1 - يتولى مسئول التحول الرقمي بمهمة التواصل مع الطلاب وإعطائهم اسم مستخدم وكلمة رور ورابط الاستمارة وتعليمهم كيفية الدخول على الاستمارة الإلكترونية وكيفية إدخال البيانات وتسجيل وطبع الاستمارة.

2 - يقوم الطالب بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بدقة وحفظ البيانات مع رفع صورة ضوئية إلكترونية ذات خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد.

3 -  يتم طابعة كشوف (2ج) وكشوف المناداة لكل نوع على حدة من برنامج شئون الطلاب ويقوم المعهد باعتمادها وإرسالها إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة.

4 - في حالة وجود خطأ في بيانات الطالب يقوم مسئول التحول الرقمي بالمعهد بمراجعة وتصحيح البيانات على برنامج شئون الطلاب وطباعة استمارة جددية صحيحة للطالب مطابقة للاستمارة الورقية ويوقع عليها الطالب أمامه وتستكمل باقي إجراءات التقدم بالاستمارة الورقية بعد التسجيل الإلكتروني للطالب وطباعة الاستمارة.

لتحميل الاستمارة وتعليماتها من هنا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنبيهات مهمة لجميع طلاب المعاهد الأزهرية في حال سقوط المطر

التعليم تطلق رابطا لملء استمارة التقدم لامتحانات الإعدادية إلكترونيا

لطلاب الإعدادية.. خطوات الحصول على أكواد الامتحانات الإلكترونية.. فيديو

ضوابط ملء وتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية

فتح باب ملء استمارات الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأزهر

ترشيحاتنا

مصير من مات مصرا على ارتكاب الكبائر.. الإفتاء توضح

شوبير يكشف موقف بدر بانون النهائي من المشاركة أمام الدحيل القطري

فهلوة تاريخية.. اكتشاف تزييف هوية مومياء فرعونية مصرية في أستراليا

وفاة عمي.. ابنة صلاح عبد الله تكشف مواقف مؤلمة تعرضت لها على الهواء

إنخفاض جديد فى أعداد الوفيات بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

حزب الله فجر الطائرة الإسرائيلية في سماء لبنان لهذه الأسباب

Advertisements

رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك