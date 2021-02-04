الرابط وطريقة التسجيل.. تفاصيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادات الأزهرية

قرر الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لامتحان الشهادات الأزهرية (الثانوية وثانوية العلوم الإسلامية) وشهادات القراءات (التجويد، العالية، التخصص) وإعدادية وثانوية البعوث، للعام الدراسي 2021 - 2021.









وأوضح الأزهر تعليمات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات





1 - يبدأ الطلاب في تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية في الفترة من الأربعاء 3 فبراير وحتى الأربعاء 24 فبراير.





2 - تبدأ المعاهد في تحرير الاستمارات الورقية اعتبارا من السبت 27 فبراير وحتى الخميس 11 مارس وتلزم جميع المعاهد بأن يكون يوم السبت 20 مارس آخر موعد تحرر فيه الاستمارات وكشوف الطلاب المتقدمين للامتحان ويحظر على جميع المعاهد تحرير استمارات بعد هذا التاريخ ولا تسلم للطلاب استمارات فردية وتشمل تلك المواعيد الطلاب المتقدمين من الخارج والطلاب المقيدين دون تفرقة.





3 - تسلم الاستمارات بمقرد الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بمعرفة مندوبي المنطقة في موعد أقصاه السبت 27 مارس ومعهم إحصاء بأعداد الطلاب في كل قسم على حدة مستجدين ومعيدين، في كل مادة على حدة ورقيا وعلى أسطوانة مدمجة.





4 - ينبه على جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية علمي وأدبي والعلوم الإسلامية، وشهادتي إعدادية وثانوية البعوث، وشهادات القراءات، بضرورة تسجيل بياناتهم أولا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.









تعليمات تسجيل الاستمارة لطلاب الشهادة الثانوية

1 - يتولى مسئول التحول الرقمي بمهمة التواصل مع الطلاب وإعطائهم اسم مستخدم وكلمة رور ورابط الاستمارة وتعليمهم كيفية الدخول على الاستمارة الإلكترونية وكيفية إدخال البيانات وتسجيل وطبع الاستمارة.





2 - يقوم الطالب بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بدقة وحفظ البيانات مع رفع صورة ضوئية إلكترونية ذات خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد.





3 - يتم طابعة كشوف (2ج) وكشوف المناداة لكل نوع على حدة من برنامج شئون الطلاب ويقوم المعهد باعتمادها وإرسالها إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة.





4 - في حالة وجود خطأ في بيانات الطالب يقوم مسئول التحول الرقمي بالمعهد بمراجعة وتصحيح البيانات على برنامج شئون الطلاب وطباعة استمارة جددية صحيحة للطالب مطابقة للاستمارة الورقية ويوقع عليها الطالب أمامه وتستكمل باقي إجراءات التقدم بالاستمارة الورقية بعد التسجيل الإلكتروني للطالب وطباعة الاستمارة.



