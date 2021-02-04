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بين الناس

بعد غد.. قطع المياه عن مدينة نصر لمدة 8 ساعات

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:04 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق "جميع مراحل زهراء مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف – بعض مناطق الهجانة"، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 6-2-2021 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، نظرا لأعمال تنفيذ كوبرى الميثاق بشارع متولى الشعراوى بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600مم المتعارض مع اعمال الكوبرى.


وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


وأوضحت الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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