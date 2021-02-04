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محافظات

الإدارة المتكاملة للمخلفات.. برنامج تدريبي في مطروح.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:21 م
صدى البلد
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أيمن محمود
نظمت محافظة مطروح برنامجا تدريبيا  للعاملين بمجال الإدارة المتكاملة للمخلفات  ، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وبحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة .


وأكد المهندس طاهر عبد السلام   مدير إدارة شئون البيئة  بمطروح ، أن ذلك ياتى فى إطار تنفيذ  برامج  وزارة البيئة  لتدريب العاملين بمجال الادارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من  أعمال الجمع  والنقل والتخلص الأمن منها وكيفية تصميم وعمل المدافن الصحية للمخلفات وتأهيل المتدربين على المتابعة .

وأضاف ان  التدريب تناول اجراءات تفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ،  باجمالى  20 متدرب ، من خلال مجموعة عمل ومدربين من  جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .

وأشار إلى أن التدريب شمل عدد  2 عامل بكل مركز ومدينة ، أحدهما قانونى والأخر مسئول النظافة العامة وعضو مكتب فنى هندسى بالديوان العام.

من ناحية أخرى تمكنت مديرية تموين مطروح خلال حملة تموينية من ضبط  ٥٣ مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبرانى 

واكد حسن الشيباني مديرعام مديرية تموين مطروح أن الحملة تأتى  تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لضبط اية مخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات وبناء على التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية  فرع مطروح.

واضاف أن الحملة  تمكنت  من  ضبط ٥٣ مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبرانى  منها ١٣ مخالفة إستخدام ميزان بالمحل او المنشاة غير مدموغ ،و٧ مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية ،و٢٣ مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و٤ مخالفات بيع سجائر بازيد عن السعر المقرر ،و٣ مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة ،ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن و الرغف المستخدمة بالمخبز ،ومخالفتين اخريتين .

واضاف مدير تموين مطروح  أنه تم قيد المحاضر بقسم  الشرطة المختصة  للعرض على النيابة العامة  للنظر والتصرف.
الإدارة المتكاملة للمخلفات.. برنامج تدريبي في مطروح.. شاهد
الإدارة المتكاملة للمخلفات.. برنامج تدريبي في مطروح.. شاهد
الإدارة المتكاملة للمخلفات.. برنامج تدريبي في مطروح.. شاهد
الإدارة المتكاملة للمخلفات.. برنامج تدريبي في مطروح.. شاهد
الإدارة المتكاملة للمخلفات.. برنامج تدريبي في مطروح.. شاهد
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