برلمانية تطالب وزير السياحة باستعادة رأس نفرتيتي من المانيا

طالبت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان ، وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني بضرورة استعادة اثار مصر بالخارج وبخاصة راس نفرتيتي التى يتم عرضها فى المانيا.





وكان وزير السياحة والاثار قد اكد أن الإعلام الأجنبي أوصى بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021.





وقال فى بيانه امام البرلمان، أن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.



