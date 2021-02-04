برلمانية تطالب وزير السياحة باستعادة رأس نفرتيتي من المانيا

طالبت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان ، وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني بضرورة استعادة اثار مصر بالخارج وبخاصة راس نفرتيتي التى يتم عرضها فى المانيا.
وكان وزير السياحة والاثار قد اكد أن الإعلام الأجنبي أوصى بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021.
وقال فى بيانه امام البرلمان، أن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.
وفي مجال التنمية البشرية، أكد أنه تم تدريب نحو 35 ألف من العاملين في قطاع السياحة، وخلال جائحة كورونا إلى أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.