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برلمان

برلمانية تطالب وزير السياحة باستعادة رأس نفرتيتي من المانيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:02 م
رأس نفرتيتي
رأس نفرتيتي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالبت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان ، وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني بضرورة استعادة اثار مصر بالخارج وبخاصة راس نفرتيتي التى يتم عرضها فى المانيا.

وكان وزير السياحة والاثار قد اكد أن الإعلام الأجنبي أوصى بزيارة مصر، كأفضل وجهات العالم سياحيا خلال عام 2021.

وقال فى بيانه امام البرلمان، أن الوزارة خصصت 60 مليون جنيه من هيئة التنمية السياحية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لتنفيذ البنية التحتية الخاصة بمسار العائلة المقدسة.

وفي مجال التنمية البشرية، أكد أنه تم تدريب نحو 35 ألف من العاملين في قطاع السياحة، وخلال جائحة كورونا إلى أنه كان يتلقى مطالب كثيرة من أجل عمل مهرجانات، مؤكدا أنه سيكون هناك مهرجانات تبهر العالم.
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