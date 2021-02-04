"موسيقية حلوان" تنظم ويبينار عن هارموني الجاز

نظم مكتب متابعة الخريجين بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بالتعاون مع الجمعية النمساوية للموسيقى الإلكترونية والموسيقى الكهرو صوتية ويبينار تحت عنوان "مقدمة في هارموني الجاز"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد، نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد كلية، والدكتورة ابتسام مكرم، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر في الويبينار الدكتور بسام حلقة المؤلف النمساوي والحاصل على الأستاذية في الفنون من المعهد العالي للموسيقى الالكترونية والصوتيات التابع لجامعة جراتس للموسيقى والفنون الدرامية بالنمسا، ورئيس الجمعية النمساوية للموسيقى الإلكترونية والموسيقى الكهرو صوتية، وهو أحد خريجي الكلية القدامى ممن تميزوا بأوروبا.





أفاد الدكتور كرم ملاك أن الكلية دائما تحرص على عقد هذه الويبينارات التي تساهم في تحقيق التعليم المستمر بعد التخرج وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.





وأكدت الأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم أن التعاون بين مكتب متابعة الخريجين والجمعية النمساوية للموسيقى الإلكترونية والكهروصوتية لن يكون الأخير من نوعه وسيتم استكمال مجموعة من البرامج التدريبية للخريجين في المستقبل القريب.





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