وزيرة الصحة: مبادرة فيروس سي تكلفت 4 مليارات جنيه ووفرت للبلاد 64 مليارًا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت علي البلاد حوالي 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا علي علاج المرضى وتبعات المرض.





وأشارت الوزيرة في بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الحملة نجحت في حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي.





وأكدت أن حملة القضاء على فيروس سي تكلفت حوالي 4 مليارات جنيه بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج و1.5 مليار للمسح واستفاد منها 70 مليون مواطن.





وكشفت هالة زايد، أنه تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.



