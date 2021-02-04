وزيرة الصحة : الأطقم الطبية تعمل بجدعنة وإنسانية والغلق الجزئي أفضل لمصر

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"اكسبت القطاع الصحي قوة بل وضربت مثالا للصلابة، مؤكدة فخرها بالقطاع الصحي من أبناء المصريين، بقولها : " هؤلاء أولادكم ،كل واحد في اسرته عنده أحد أفراد الأطقم الطبية، افخروا بيهم .. أنا فخورة بينهم".





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، و المخصصة لإلقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بيانها عن الفترة 2018- 2020.





وقالت هالة زايد، "دعوني أحكي لكم ببساطة، حكايات كورونا التي تتنوع ما بين القسوة والرعب. أيام وليالي فقدنا فيها ناس، وجرينا ومخفناش، واشتغلت الأطقم الطبية بجدعنه وإنسانية، مهما كانت مناصبهم".





واشارت وزيرة الصحة في كلمتها، إلي أننا كنا أمام حل من ثلاثة، أما فتح الدنيا واللي يحصل يحصل، فنشهد أكبر قدر من الإصابات وبالتالي الوفيات وقد يكون هناك عدم قدرة علي التحكم، أو الإغلاق الكامل والتشديد وإجراء تحاليل لكل اللي معدي في الشارع والموالات، أو تسطيح منحني الوباء بحيث نستوعب العدد علي أكبر فترة وبأقل عدد للوفيات لحين توافر اللقاح واكتساب الخبرات، مشيرة إلي إتباع مصر واليابان طريقة ممنهجة بالغلق الجزئي والالتزام بالإجراءات الاحترازية ، مقابل الطرق الأخرى التي اتبعتها الدول الكبرى.





ونوهت الوزيرة، إلي أن الحكومة حاولت إحداث التوازن ما بين الحفاظ علي الصحة العامة دون الإضرار بالاقتصاد المصري والذي يلقي بظلاله علي المواطن المصري، بقولها : "كان عينينا أيضا علي الاقتصاد، بالطبع الصحة أولوية، لكن ماذا إذا عالجت اليوم، ووقع الاقتصاد وفقد البعض وظائفهم".