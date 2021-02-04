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فن

بإطلالة شتوية.. إنجي المقدم تخطف الأنظار من على البحر

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:12 م
انجي المقدم
انجي المقدم
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محمد بدران

شاركت الفنانة إنجى المقدم، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات صور لها في أحدث ظهور لها.


وظهرت إنجي المقدم في الصور التي نشرتها، وهي علي شاطئ البحر في صربيا بإطلالة شتوية، وكانت ترتدى جيبة قصيرة وسترة بالأسود وقبعة ونظارة شمس، وعلقت على الصور التي نشرتها: "عودة إلى التصوير في بلغراد ، صربيا. نهر الدانوب 🌊".


انضمت الفنانة إنجي المقدم لفريق مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، والذي من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.


مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.


من ناحية أخرى تشارك إنجى المقدم فى مسلسل "الاختيار 2"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويعرض فى شهر رمضان، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز فى المسلسل وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة، والعمل إخراج بيتر ميمي، وتأليف هانى سرحان وإنتاج شركة سينرجى.

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