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فيديو جراف

فيديوجراف.. غرامات وعقوبات تصل للحبس في قانون المرور الجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:01 م
صدى البلد
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منار شعبان
عدلت الحكومة من قانون المرور وأصدرت قانون المرور الجديد والذي يتضمن العديد من المخالفات بالإضافة إلى تشديد العقوبات والغرامات والتي تصل إلى الحبس.

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نصت المادة 75 من القانون علي " مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على1500 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة مرورية وفق التي نص عليها القانون الجديد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول المخالفات التي نص عليها قانون المرور الجديد والجزاءات المطبقة عليها من خلال الفيديوجراف التالي.
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