ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكونجرس يوافق على مرشحة بايدن سفيرة لأمريكا بالأمم المتحدة

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:27 م
ليندا توماس جرينفيلد
ليندا توماس جرينفيلد
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، الموافقة على ليندا توماس جرينفيلد، مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، صادق مجلش الشيوخ بكامل هيئته على قرار تعيين الدبلوماسية المخضرمة ليندا توماس.

وقال زعماء اللجنة من الديمقراطيين والجمهوريين إن توماس جرينفيلد - البالغة من العمر 68 عامًا، أمضت عقودًا كدبلوماسية بما في ذلك منصب سفير الولايات المتحدة في ليبيريا.

وبحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية، تعهدت جرينفيلد بالعمل عن كثب ليس فقط مع شركاء أمريكا الأجانب ولكن من أجل "تطوير شراكة قوية" مع المشرعين في واشنطن لدفع أجندة موحدة.

ومن المقرر أن تتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 دولة لشهر مارس، مما يسمح للرئيس بايدن وسفير الأمم المتحدة بمتابعة أهداف الولايات المتحدة من خلال وضع جدول أعمال للقوى العالمية في المجلس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بزوغ تاريخ لأمريكا جديد .. بايدين والأمن القومي

بزوع تاريخ لأمريكا جديد .. النخبة الملونة

تعيينات جديدة بفريق بايدن .. الرئيس الأمريكي المنتخب يرشح "يلين" لمنصب وزيرة الخزانة

بايدن يختار القاضي ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل

بايدن يستعد للحكم بـ فريق من المحاربين القدامى.. الرئيس الـ 46 يختار أول حكومة من الملونين في تاريخ الولايات المتحدة.. والوزراء الجدد مخضرمون يلعبون على سياسة الباب المفتوح

حدث تاريخي.. ترامب قد يصبح أول رئيس أمريكي يتم عزله مرتين

ترشيحاتنا

بعد إصابته بـ كورونا.. رجل يقتل زوجته ضربًا حتى الموت

السيسي يوجه رسالة مهمة للعالم من داخل الكلية الحربية |فيديو

أيمن بهجن قمر يوجه تحية لجمهور الزمالك قبل لقاء الأهلي والدحيل

خالد الغندور يفاجئ الأهلاوية قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

الرئيس السيسي يقدم الشكر لأسرة مسيحية ..ماذا قدمت للوطن؟

حسن الرداد يطالب متابعيه بالدعاء لـ والدته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق هيونداي يفقد السيطرة على HYUNDAI AX-1 أثناء اختبارها.. صور

طرق مبتكرة لتقديم النقود كهدية.. صور

أسرع علاج طبيعي للأنيميا