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محافظات

سقوط أمطار بالمنوفية وسيارات لشفط المياه من الشوارع ... صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:43 م
سقوط أمطار بالمنوفية
سقوط أمطار بالمنوفية وسيارات لشفط المياه من الشوارع
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مروة فاضل
شهدت مراكز محافظة المنوفية، حالة من الطقس السييء وسقوط امطار كثيفة أدت إلي تجمعات المياه في شوارع المحافظة.

فيما انطلقت سيارات شركة المياه والصرف الصحى لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، كما تم تجهيز المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارىء محتملة .


وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوي استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس وإحتمالية هطول أمطار على المحافظة. 

وأكد على ضرورة التنسيق بين معامل المحطات والمعامل الفرعية في حالة سقوط أمطار وسيول قد تؤدي إلى إرتفاع نسبة العكارة بالمجاري المائية وضرورة  قيام طاقم المعامل بمسح شامل لجميع مآخذ المياه والتأكد من جودتها وسلامتها في حالة ظهور أي تغيير  يؤثر على محطات المياه المرشحة .

وطالب بضرورة التأكد من توافر الزيوت والسولار والوقود اللازم لتشغيل المعدات  والتواصل مع غرفة العمليات والخط الساخن (١٢٥) .

وشدد "نجيب" على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار وإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى وتواجد عربات الكسح استعدادا لشفط تجمعات الأمطار فور حدوثها حفاظا على انتظام الحركة المرورية. 

وتناشد الشركة المواطنين بترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.
سقوط أمطار بالمنوفية وسيارات لشفط المياه من الشوارع ... صور
سقوط أمطار بالمنوفية وسيارات لشفط المياه من الشوارع ... صور
سقوط أمطار بالمنوفية وسيارات لشفط المياه من الشوارع ... صور
سقوط أمطار بالمنوفية وسيارات لشفط المياه من الشوارع ... صور
سقوط أمطار بالمنوفية وسيارات لشفط المياه من الشوارع ... صور
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