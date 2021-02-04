16 مليون جنيه تكلفة شراء معدات جديدة بـ مياه المنوفية

صرح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه ضمن خطط الاحلال والتجديد لمعدات الشركة تم شراء 17 معدة جديدة بالشركة بتكلفة إجمالية 16مليون جنيه للمساهمة فى أعمال رفع مياه الأمطار وكذلك أعمال صيانة الخطوط والشبكات ذات الأقطار الواسعة والقيام بأعمال الحفر والردم والتكسير لتنفيذ أعمال الصيانة والتعامل الفوري مع الأعطال الكبيرة .





وأكد أن الشركة تسعى للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وحصد كل استفادة ممكنة من المعدات والآلات الجديدة، وإعادة تأهيل معداتها الحالية، لتقديم خدمة مثالية لكافة العملاء، بشكل يساهم فى تحقيق أهداف التنمية.





وقال المهندس سمير منصور، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة، إنه تم تدعيم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بعدد 6 سيارات كسح سعة 4م3 وتم دخولهم الخدمة مساهمة في أعمال رفع مياه الأمطار بتكلفة حوالي 3.5 مليون جنيه وجارى استلام عدد 2 سيارة كسح سعة 8م3 وعدد 2 سعة 4م3 بتكلفة مليون و 10 الاف جنيه علاوة على تزويد المعدات بعدد 3 نافوري( 2 ضغط عالي وواحد مدمج) وواحد كباش، وواحد لودر حفار و2 وحدة رفع مياه نقالي جديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة بنطاق المحافظة.



